’Diplomaat’ Boris Becker houdt vol, CAR ontkent

BANGUI/FRANKFURT - Terwijl de regering van de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) het ontkent, houdt ex-tennisser Boris Becker vol dat hij een diplomatiek paspoort van dat land heeft en dus diplomatieke onschendbaarheid geniet. De 50-jarige Duitser is in Londen verwikkeld in een rechtszaak over zijn faillissement.