Schuine konijn Ab Normaal komt weer terug op tv

’De moppenkoning van Nederland’ was een komisch typetje uit de stripreeks De Stamgasten van Van Driel. Ab Normaal was tussen 2001 en 2012 onregelmatig op televisie en radio te zien en te horen met schuine moppen. Het programma was te zien op Yorin, RTL5, V8, Veronica en Tien.

„Ik had de pop opgevouwen en wilde hem eigenlijk laten liggen”, vertelde Van Driel. „Maar toen kwam John de Mol, die wilde de rechten van Ab van mij kopen. Ik heb begrepen dat het de bedoeling is dat hij terugkomt op televisie.”

De stem van Ab Normaal werd toentertijd ingesproken door stemacteur Wiebe Hartog, die inmiddels overleden is. Daarom zoeken de producenten van de nieuwe reeks naar een nieuwe stemacteur die de moppen kan gaan tappen.