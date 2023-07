Harry Styles in oog geraakt tijdens concert

Het is niet duidelijk wat Styles precies raakte en of hij schade aan zijn oog heeft. Het is niet voor het eerst dat Styles tijdens een concert belaagd wordt vanuit het publiek. Afgelopen januari werd hij vol in zijn gezicht geraakt door een handvol Skittles. Het harde snoepgoed kwam toen ook in zijn ogen terecht.

Tekst gaat verder onder de video.

De incidenten rond Harry staan niet op zichzelf. De laatste maanden lijken artiesten steeds vaker te maken met bizarre voorwerpen tijdens hun shows. Zo moest Bebe Rexha gehecht worden toen een fan een mobieltje in haar gezicht gooide.

Seksspeeltje

P!nk kreeg de as van de moeder van een fan naar zich toe gegooid en Lil Nas X staakte zijn show nadat er een seksspeeltje op het podium werd gesmeten.