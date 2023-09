Bridget Maasland speelt zichzelf in All Stars & Zonen

De presentatrice speelt sporadisch rolletjes in films en televisieseries. Zo was Maasland eerder te zien in onder andere Het Sinterklaasjournaal, Gooische Vrouwen, Shouf Shouf Habibi! en Costa!.

All Stars & Zonen vertelt hoe het tegenwoordig gaat met de personages uit de film en oude series All Stars en hun kinderen. De succesfilm All Stars uit 1997 verhaalde over een groep mannelijke dertigers die in hun vrije tijd samen voetbalden. Deze mannen zijn inmiddels in de vijftig en zijn ook weer in de serie te zien.

Het tweede seizoen van All Stars & Zonen ging donderdag van start op NPO3. De aflevering waarin Maasland te zien is zal lineair begin oktober worden uitgezonden.