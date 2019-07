Quentin Tarantino denkt nog steeds aan Star Trek-film

Eind 2017 lekte uit dat Quentin samen met J.J. Abrams werkte aan een plan voor een nieuwe Star Trek-film. Het idee zou van hem zijn gekomen en J.J., die twee van de drie Star Trek-films van de meest recente trilogie regisseerde, was enthousiast. Deadline meldde destijds dat het de bedoeling was dat Quentin de film gaat regisseren en J.J. de rol van producent op zich zal nemen.

In een podcast van Cinemablend vertelt Quentin dinsdag dat hij nog altijd met het idee van een Star Trek-film speelt. De regisseur heeft altijd gezegd dat hij maar tien films zal maken, en is niet van plan een uitzondering te maken voor dit project. „Ik zou kunnen vals spelen en zeggen dat de Star Trek-film niet meetelt, omdat het geen origineel werk is”, aldus de filmmaker. „Maar het idee van die tien films is dat ik niet vals speel. Ik denk dat als ik Star Trek aanpak, ik me er evengoed aan moet houden.”

De kogel is echter nog lang niet door de kerk voor de regisseur, wiens negende film Once Upon A Time In Hollywood komende week uitkomt. „Ik weet niet of ik het ga doe, maar het zou kunnen gebeuren.”