Stella Bergsma schrijft alternatief boekenweek-essay

Het initiatief van de schrijfster is een reactie op het officiële thema van de Boekenweek 2019, De moeder de vrouw. De bekendmaking van dit thema leidde tot boze reacties van vele honderden schrijvers die het een oubollig, gedateerd thema noemen dat „de genderongelijkheid in het literaire veld in stand houdt.” De auteurs maakten hun onvrede maandag kenbaar in een open brief in NRC.

Ook Bergsma vindt het thema, dat volgens boekenclub CPNB verwijst naar een gedicht uit 1934, niet van deze tijd. „Het heeft iets potsierlijks, refereren aan een pre-spruitjesperiodegedicht van een man”, aldus de schrijfster. „Het heeft een heel hoog oh-vrouw-wat-ben-je-geweldig-maar-hou-je-mond-want-ik-ben-je-aan-het-ophemelen-gehalte. En wees meer vooral stil daar op je voetstuk.”

Daarom komt zij met haar alternatieve essay. Het CPNB heeft in een reactie op alle kritiek laten weten in gesprek te willen gaan met de klagers.