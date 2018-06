Bart Nolles nieuwe presentator Tour du Jour

Wisselend nemen Stef Clement, Maarten Tjallingii, Frank Evenblij, Erik Dijkstra en Eric Corton plaats aan tafel en wordt er een andere wielerkenner uitgenodigd om de tafel compleet te maken. Filemon Wesselink doet vanuit het hart van de Tour verslag en interviewt de renners voor en na de etappes.

RTL was op zoek naar een opvolger voor Wilfred Genee, die na het WK Voetbal met Johan Derksen en René van der Gijp overstapt naar de Talpa-zender Veronica.

VI Oranje

Bart Nolles is momenteel in Rusland als verslaggever van het RTL4-programma VI Oranje blijft thuis. De 36-jarige sportjournalist is blij met deze stap: „Na jaren een talkshow bij de regionale omroep en verschillende programma’s bij RTL te hebben gepresenteerd, is dit een geweldige kans. Al van kinds af aan volg ik alles wat met wielrennen te maken heeft op de voet. Ik heb als liefhebber vaak langs de kant gestaan bij etappes van de Tour de France. Dit jaar denk ik dat we met grote Nederlandse renners als Dumoulin, Mollema en Groenewegen een Tour krijgen die enorm gaat leven. Daar maak ik graag een scherp programma over met spraakmakende tafelgasten die bakken wielerkennis over de kijker uitstorten.”

Tour du Jour begint zaterdag 7 juli en is elke dag te zien om 20.30 uur.