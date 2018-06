Beyoncé en Jay-Z heersen in de Arena

Het echtpaar Carter/Knowles-Carter deed onze hoofdstad aan op hun On The Run II-tour. Zoals die naam al doet vermoeden was dit een vervolg op een eerste ronde samen in 2014. Maar de timing van het gezamenlijke affiche juist nu was vooraf om een andere reden pikant.

Dat Beyoncé er haar vreemdgaande echtgenoot flink van langs gaf op haar laatste album, Lemonade uit 2016, zijn we namelijk nog niet vergeten. Zeker niet omdat Jay-Z open en eerlijk zijn spijt betuigde en beterschap beloofde op zijn meest recente plaat, 4:44 van vorig jaar. De laatste nieuwsflash over deze huwelijkscrisis verscheen afgelopen weekend en wéér in de vorm van muziek. Op hun zaterdag onaangekondigd uitgebrachte duetalbum Everything is love was de boodschap dat alles inmiddels weer koek en ei is tussen de twee.

Of dat echt zo is? Het leek er wel echt op aan het begin van hun concert. Beyoncé en Jay-Z kwamen hand in hand op en stonden al snel samen intiem te dansen alsof er niet tienduizenden toeschouwers bij waren. Mooi in deze was het nummer ‘03 Bonnie & Clyde, de samenwerking waar hun relatie vijftien jaar geleden mee begon.

Had Roger Waters dinsdagavond vrij gehad tussen zijn vier Ziggo Dome-shows in, dan hadden de zangeres en rapper zijn decor kunnen gebruiken. Het enige verschil tussen het enorme videoscherm van de Brit en dat van de Amerikanen was dat dat van die laatste twee nog open kon als een gordijn, waardoor de band erachter zichtbaar werd. Visuals en haarscherp camerawerk werden tijdens het concert afgewisseld in een solide mix van sfeer- en livebeelden. Entertainment van hoogstaand en haarscherp niveau, ook al ontbrak elke vorm van spontaniteit door de minutieus strakke show.

In de set uiteraard veel nummers ‘samen’, zoals er de afgelopen jaren velen zijn gemaakt. Zijn Part II (On the run), Drunk in love dat in eerste instantie van haar is. Ook werden er bijdrages geleverd aan elkaars nummers die er oorspronkelijk niet waren. Last but not least werden er hele en halve nummers solo gebracht, waardoor de ander bijvoorbeeld in een andere outfit kon schieten. Opvallend op dit vlak was dat juist Jay-Z dat drie keer deed tijdens de eerste vijf nummers alleen al.

Onder de voor hen verzamelde massa in de Arena zaten de nodige grote fans, aangezien er eigenlijk op elk nummer wel ergens werd aangeslagen in het grote stadion. Uitschieters naar boven waren Jay-Z’s 99 problems en natuurlijk Beyoncé’s Crazy in love, dat voor het slot werd bewaard. De hits, zeg maar.

Maar daar lag niet de nadruk op. Minstens zo indrukwekkend was bijvoorbeeld Beyoncé’s Don’t hurt yourself, waarbij de 36-jarige zangeres dwingend en onbevreesd de camera in keek en daarmee de hele Arena in de ogen. Een ijzersterke, vol rake performance. Een waar je middenin de kolkende massa waar de Arena in veranderd was dinsdagavond stil van werd. Ook in het felle Formation toonde ze haar ongekende kunnen, terwijl ze samen met een legertje danseressen op een losgekoppeld deel van het podium over de hoofden naar de middenstip zweefde. Jay-Z (48) was weer jaloersmakend sterk tijdens zijn inmiddels lang en breed klassieke Public Service Announcement.

De klasse straalde er, al met al, aan alle kanten van af tijdens deze gezamenlijke komst van dit stel. Met als voormaamste waar voor ons geld deze avond tóch die aanblik van dit stel. Samen, zij aan zij op de plek waar ze allebei het beste zijn, de bühne. Zij de koningin van de R&B, hij de koning van de hiphop. Samen niet te overtreffen.

Woensdagavond treden Beyoncé en Jay-Z nogmaals samen op in de Johan Cruijff Arena.