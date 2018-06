Up-regisseur Pete Docter krijgt leiding over Pixar

Ⓒ Joel Ryan/Invision/AP

Pete Docter, de regisseur van hits als Up en Inside Out, en Frozen-regisseur Jennifer Lee krijgen de leiding over de animatiestudio’s Pixar en Disney. Zij volgen John Lasseter op, die vorige week definitief afscheid nam van beide studio’s vanwege klachten over vermeend grensoverschrijdend gedrag.