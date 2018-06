’Moordvrouw krijgt geen nieuw seizoen’

„We draaiden de serie altijd in de tweede helft van het jaar”, aldus Römer. „Zo in augustus, september. Dat is het bijna en ze hebben mij nog steeds niet ingehuurd.” De acteur is vooral blij met de zeven seizoenen die hij heeft mogen maken. „We hebben heel veel plezier en veel succes gehad. Ik heb het gevoel dat het hierbij blijft.”

Moordvrouw was de officieuze opvolger van Baantjer toen deze serie in 2006 stopte. De hoofdrollen werden gespeeld door Wendy van Dijk, Renée Soutendijk, Porgy Franssen en Römer.

Onlangs kondigde RTL wel aan dat er een doorstart van Baantjer komt; hierin worden de hoofdrollen vertolkt door Waldemar Torenstra en Tygo Gernandt.