Gaite Jansen heeft rol in Amerikaanse serie

De serie, die wordt gemaakt voor kabelnetwerk Cinemax, vertelt over een vrouwelijke ex-gedetineerde (Carla Gugino) die door haar specifieke kwaliteiten na haar vrijlating toch weer wordt gedwongen terug te keren in het criminele circuit. Cinemax is onderdeel van HBO.

De 26-jarige Jansen heeft een grote rol, stelt haar agent. Zij speelt Phoenix, een voormalige junk annex sekswerker die veel contact heeft met hoofdpersoon Jett.

Gouden Kalf

De Nederlandse actrice was onder meer te zien in de bioscoophits Lover or Loser, Knielen op een bed violen en 170 Hz. Voor die laatste twee rollen ontving zijn Gouden Kalf-nominaties. Zij was eerder wel te zien in bijrollen in twee Engelstalige series, maar Jett is de eerste Amerikaanse productie waar zij in meespeelt.

Scenarist Sebastian Gutierrez tekende eerder onder meer voor de films Gothika en Snakes on a Plane.