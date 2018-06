Strikt Privé

De jongste dochter van KONINGIN JULIANA en PRINS BERNHARD, het zorgenkindje van Soestdijk, had door haar aangeboren oogafwijking al geen gemakkelijk leven, maar de prognoses zijn volgens ingewijden niet best nu bij haar een ernstige ziekte is geconstateerd.

Christina leefde al wat teruggetrokken, zij studeerde in Canada en bleef daarna ook lang aan de andere kant van de oceaan wonen. Daar, in New York, leerde zij haar latere man JORGE GUILLERMO kennen.

Het gelukkigste huwelijk van Juliana’s dochters had zij niet.

De laatste jaren leefde zij vrijwel onopgemerkt in Italië, afwisselend in Rome en het aloude Porto Ercole. Wat daar allemaal speelt en waarom zij daar bezoek kreeg van haar drie zusters leest u in de uitgebreide reportage die ik schreef met collega BARBARA PLUGGE.