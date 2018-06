’Ik heb veel aan André te danken’

Xander de Buisonjé tijdens Heel Holland zingt Hazes in de Ziggo Dome. Ⓒ Hollandse Hoogte

In navolging van DANNY DE MUNK, die vorige maand met musicalster SILVER METZ het nummer Toe nou, kom naar huis uitbracht, is XANDER DE BUISONJÉ (44) vanaf vandaag de tweede artiest die met een ’Hazes-herinnering’ op de proppen komt. Met de single De nacht is mijn leven brengt de zanger een ode aan de meest iconische volkszanger die ons land heeft gekend.