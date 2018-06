’Gwyneth Paltrow trouwt in haar vakantiehuis’

Volgens een bron zouden de twee elkaar het jawoord geven na Labor Day, dat op 3 september valt. Dit meldt Page Six. De krant meldde in april als eerste dat Gwyneths vrijgezellenfeestje zou plaatsvinden in Mexico, wat bleek te kloppen. Danielle Oerlemans, de vrouw van Reinout, was een van de vriendinnen die destijds mee was naar het luxe strand-resort en plaatste daar een aantal foto’s van op Instagram.

Begin januari maakte de actrice haar verloving met Brad bekend in haar eigen magazine Goop.