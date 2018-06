Gigi Hadid voelde zich schuldig over rijkdom

Gigi Hadid Ⓒ Hollandse Hoogte

Het half-Nederlandse model Gigi Hadid bekent in de Australische Vogue dat zij zich aan het begin van haar modellenloopbaan schuldig heeft gevoeld over haar afkomst. „Ik weet dat ik een leven vol privileges leidde als kind, waar anderen dat niet hadden. Ik wilde me extra bewijzen tegenover die meiden”, aldus Gigi.