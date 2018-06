Martin Garrix: ’Zonder Tiësto was ik nooit dj geworden’

Garrix laat weten dat Tiësto zijn grote voorbeeld is, en altijd zal zijn. Hij vertelt te zijn begonnen met het maken van elektronische muziek nadat hij de dj in 2004 zag optreden tijdens de Olympische Spelen in Athene. „Ik was toen acht jaar en het was de eerste keer dat ik zulke muziek hoorde. Zonder dat optreden was ik misschien wel nooit begonnen met produceren en dj’en.”

Hoewel Garrix elektronische muziek maakt, helpt het bespelen van een gitaar hem ook bij het maken van zijn muziek. „Ik krijg vaak ideeën voor liedjes als ik gitaar speel. En dan kan ik die melodieën zó opnemen op mijn computer. Daarna werk ik er verder aan.”