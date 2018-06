Khloé en Tristan weer samen uit eten

Khloé Kardashian Ⓒ Hollandse Hoogte

Na weken van speculatie of ze wel of niet bij elkaar zouden blijven, zijn Khloé Kardashian en Tristan Thompson samen gezien in Los Angeles, waar de realityster op familiebezoek is. Het tweetal reed met een Rolls Royce de drive-in van McDonald’s binnen om frietjes voor Khloé te bestellen, meldt Page Six.