Eva Longoria bevallen van zoontje

Het blad publiceerde ook de eerste foto van Eva en haar pasgeboren baby. Het jongetje heeft de naam Santiago Enrique gekregen.

Eva's man José Bastón is voor de vierde keer vader geworden. Hij heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk.

Eva en José trouwden in mei 2016 in het Mexicaanse Acapulco nadat ze drie jaar samen waren. Eerder was de Desperate Housewives-ster getrouwd met Tyler Christopher en Tony Parker. In december werd bekend dat Eva zwanger was.