’Slanke Trijntje Oosterhuis oogt jaren jonger’

Oosterhuis wordt overladen met complimenten vanwege haar metamorfose, maar veel van haar volgers zijn vooral ook erg nieuwsgierig naar het dieet van de zangeres. Trijntje verwijst vervolgens naar een kliniek die zich heeft gespecialiseerd in preventieve en cosmetische geneeskunde.

Ze zou behalve een speciaal voor haar ontwikkeld dieet, ook gebruik hebben gemaakt van een behandeling waarbij hardnekkig, onderhuids wordt aangepakt door ultrasone trillingen en radiofrequenties. Bindweefselmassages voeren vervolgens het losgemaakte vet af en zorgen bovendien voor een betere doorbloeding van de huid en verkleint de kans op huidverslapping en cellulitis.

Hoeveel Trijntje is afgevallen en wanneer ze is begonnen, is niet bekend, maar het resultaat mag er zijn. De zangeres ziet er twintig jaar jonger uit.