Domien Verschuuren naar Qmusic

Verschuuren presenteerde sinds eind 2016, als opvolger van Giel Beelen, de ochtendshow bij de publieke jongerenzender. „Ik ben 3FM en BNNVARA waanzinnig dankbaar voor alle jaren dat ik er radio heb gemaakt en met fantastische mensen heb mogen samenwerken:”, laat hij vanochtend weten. „Voor mij is dit het moment om een nieuwe stap te maken en ik ben er trots op die met Qmusic te zetten. Een programma in de middagspits is al lange tijd mijn wens."

In april meldde Domien zich nog twee dagen ziek omdat het hem door kritieken op social media en de prestatiedruk die hij voelt allemaal even te veel werd.

Verschuuren zal Stephan Bouwman, die in februari openhartig sprak over zijn depressie, vervangen. Dave Minneboo, zendermanager bij Qmusic: “Stephan is een groot allround talent, met wie we graag verder bouwen aan de toekomst. We zullen binnenkort meer bekendmaken over zijn nieuwe rol binnen Qmusic. Met Domien halen we een van de grootste radiotalenten van Nederland in huis. Domien is al van jongs af aan met radio bezig en staat goed in contact met zijn luisteraars, iets wat we bij Qmusic hoog in het vaandel hebben staan.”

Uit de laatste luistercijfers die deze week werden gepresenteerd blijkt dat NPO 3FM nu onder de dramatische grens van drie procent is gekomen. De zender staat nu op een marktaandeel van 2,9 procent, terwijl dat een jaar geleden nog 4,7 procent was. QMusic staat nu op een aandeel van 8,5.