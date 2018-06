Boris Dittrich trouwde uit angst voor leven

Boris vertelt in Panorama dat hij in 2004 werd bedreigd door de Hofstadgroep en daardoor dag en nacht werd beveiligd. „Ik had twee bewakers die altijd met me meegingen. Op een gegeven moment ging ik naar de bakker. Eerst ging één beveiliger naar binnen die dan boos ging kijken naar iedereen die daar gewoon een brood wilde kopen. Het was geen doen.”

Dat was het moment waarop Dittrich zich realiseerde dat zijn partner nergens recht op zou hebben, als iemand hem op dat moment zou ’neerknallen.’ „We hadden geen samenlevingscontract, helemaal niets op papier, nooit naar de notaris geweest. Dus ik kwam terug van de bakker en zei tegen hem: Zeg, wij moeten trouwen, hier en hierom. Hij keek op en zei: ’Nou, best.’”