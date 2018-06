Opvolger Domien Verschuuren bij 3FM later bekend

De omroep vindt het jammer dat Domien vertrekt. „Domien heeft bij BNNVARA enorme sprongen gemaakt. In de acht jaar dat hij bij ons heeft gezeten heeft hij zich dubbel en dwars bewezen en is hij vanuit de avond doorgegroeid naar het belangrijkste tijdslot van de zender: de ochtendshow”, zegt Peter de Vries, hoofd radio bij BNNVARA. „Hij kwam binnen als een jongen en gaat weg als een man. Daar zijn we trots op en ik wens hem alle succes met zijn nieuwe avontuur.”

Qmusic en 3FM maakten de overstap woensdagochtend bekend. Domien maakte ruim twaalf jaar radio bij 3FM.