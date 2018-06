Zwarte Cross brengt eresaluut aan het leven

De Zwarte Cross heeft dit jaar ’Leven vóór de dood’ als motto. Het festival roept daarmee op tot „een optimistischer leven in het hiernamaals.” „Pieker niet over het verleden en maak je niet ongerust over de toekomst want het is nú te doen. Welkom in het heden en wees samen met je festivalbroeders en -zusters één minuutje stil”, aldus de organisatie.

De zogeheten Levendenherdenking vindt plaats op 13 juli om 20.00 uur. De 65.000 festivalbezoekers wordt gevraagd vijftig seconden stil te zijn om daarna tien seconden zoveel mogelijk herrie te maken.