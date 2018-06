Domien Verschuuren solliciteerde al eerder bij Qmusic

”2005. Een nieuw radiostation zou beginnen in Nederland: Qmusic. In een vlaag van puberale zelfoverschatting stuur ik een demo-cd naar het adres op de website”, zo schrijft Domien. „Een paar weken later ontvang ik een nette brief van de assistent-programmadirecteur: ’We missen de uitstraling die centraal staat bij alles dat Qmusic doet’. 2018. Dertien jaar later. Opnieuw ligt er briefpapier van Q voor mijn neus. Maar dit keer staat mijn handtekening er op en is het de start van een nieuw avontuur.”

Volgens Domien was het na twaalf jaar 3FM tijd „voor iets nieuws, voor iets anders.” „Het is tijd om een sprong in het diepe te wagen en ik kan me geen mooier station dan Qmusic voorstellen om dat mee te doen. Het idee van aan de slag gaan bij een club met frisse, vooruitstrevende ideeën heeft me de laatste tijd enorm veel nieuwe energie gegeven en ik kan niet wachten om te beginnen.”

Tot wanneer Domien, die op Qmusic de middagshow gaat presenteren, bij 3FM blijft te horen is niet bekend. Ook is zijn opvolger nog niet bekend.