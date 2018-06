Vier maanden celstraf voor Temptation-verleidster Yana

Yana jatte destijds in een café in Oostende een handtas. De inhoud gooide ze er vervolgens uit, maar de tas nam ze mee. Voorafgaand aan de diefstal zou een ruzie zijn voorgevallen. Volgens Het Nieuwsblad was haar actie vastgelegd door beveiligingscamera’s.

De verleidster was niet bij het proces aanwezig. De rechter liet weten: „De feiten getuigen van een manifest gebrek aan respect voor de maatschappelijke normen en andermans eigendom.” Yana had tot dusverre een blanco strafblad.