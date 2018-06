Prins Laurent wil Kamerlid aanklagen voor laster

Laurent stuurde een brief naar Buysrogge waarin hij stelt dat zijn imago besmeurd is. De prins wil voor donderdag excuses in „oprechte, duidelijke en onmiskenbare bewoordingen.”

Buysrogge claimde vorige maand dat Laurent een vals verslag heeft ingediend over zijn activiteiten. De prins zou 54 activiteiten hebben ingediend maar daar stond bijvoorbeeld zijn veelbesproken bezoek aan de Chinese ambassade niet tussen.

Dreigement

Het Kamerlid zegt in een reactie niet onder de indruk te zijn van het dreigement van Laurent. „De tijd dat de koninklijke familie parlementsleden onder druk kon zetten, ligt gelukkig al geruime tijd achter ons. Het is 2018 en niet 1918. Het is mijn taak parlementaire controle uit te oefenen en ik laat mij zeker niet onder druk zetten”, aldus de N-VA’er, die bij zijn eerdere claim blijft.

De NV-A wil een wetsvoorstel indienen waardoor valse verklaringen kunnen worden bestraft. Eind maart stemde het Belgische parlement al in met het korten op de toelage van prins Laurent. Hij moet dit jaar 15 procent inleveren omdat hij zonder toestemming van de regering in militair uniform de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger bijwoonde.