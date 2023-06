Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie Troebelen aan de Romeinse grens in historische thriller 'Vindolanda'

— WAT: historische thriller — WIE: Adrian Goldsworthy — UITGEVERIJ: Boekerij

De grenzen van het Romeinse Rijk kunnen nogal eens instabiel zijn. Dat weet ook centurion Flavius Ferox, die in de buitenpost Vindolanda in het noorden van Brittannia werkt. De situatie is er niet beter door geworden sinds Rome het hele legioen uit de streek heeft teruggetrokken voor werkzaamheden elders.