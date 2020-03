Voorlopig geen extra weekendshows Jinek

Het programma gaat woensdag en donderdag wel door met extra lange uitzendingen. Die beginnen nu dagelijks om 21.30 uur in plaats van 22.15 uur. Alleen vrijdag is de uitzending op het reguliere tijdstip.

RTL sluit niet uit dat op een later tijdstip toch nog extra shows komen: „We bekijken van dag tot dag of we het uitzendschema en de inhoud van programma’s aanpassen.”

De concurrent van Jinek, het NPO-programma Op1, kwam zondag al met een extra uitzending. Die komen er ook in het komende weekend. Eva Jinek wilde graag met Beau van Erven Dorens tijdens de coronacrisis ook in het weekend een avondtalkshow op RTL gaan maken.