Nu ook NEDERLANDSE cel voor Frank Masmeijer?

Alsof er geen vuiltje aan de lucht is, geniet Frank Masmeijer nog maar eens van een wit wijntje in Noordwijk. Morgen heeft hij echter hele andere zorgen. Ⓒ Leo Vogelzang

Het hoger beroep in de omvangrijke cocaïnesmokkelzaak waarvan FRANK MASMEIJER in België verdacht wordt, mag dan zijn uitgesteld tot november... toch ziet de gevallen quizmaster van weleer morgen weer een rechtszaal van binnen, MAAR DAN WEL IN EIGEN LAND. Masmeijer staat terecht omdat hij twee keer is gepakt met te veel alcohol op achter het stuur.