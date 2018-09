Villa Wesley en Yolanthe in de verhuur

Yolanthe reist af en aan tussen Nederland, Qatar en Ibiza. Hoewel de brunette zich overal thuis voelt, betekent dit ook dat haar huizen geregeld leeg staan. Om die reden hebben Wes en Yo besloten hun luxe villa op Ibiza te gaan verhuren.

„Weet je wat het is, we hebben zo’n prachtig huis. En we maken er zo weinig gebruik van, omdat we natuurlijk allebei heel veel werken. Hoe slim is het als je het kan verhuren en daarmee ook nog geld kan verdienen”, legt Yolanthe uit aan RTL Boulevard. Het stel heeft er geen enkel probleem dat dit ook betekent dat er steeds wildvreemden in haar huis rondsnuffelen. „Als wij er nu zijn in de zomer, zitten we ook met twintig mensen. Vrienden, familie, iedereen! Bij ons is het altijd een buurthuis”, lacht ze.

Het is overigens niet voor iedereen weggelegd om het riante onderkomen te huren. Naar verwachting gaat de huur minimaal 10.000 euro per week zijn, maar het zou ook eenvoudig 30.000 euro kunnen gaan kosten.