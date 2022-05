Doodzieke Willibrord verraste Derksen: ’Dat was hartverscheurend’

In de maandaguitzening van Vandaag Inside vertelt Derksen dat hij ten tijde van de kaarsrel veel steunbetuigingen had ontvangen. Ook vanuit onverwachte hoek. „Plotseling had ik Willibrord aan de lijn. Dat was hartverscheurend. Ik had ook niet verwacht toen ik opnam dat het Willibrord zou zijn, die man was echt doodziek. Dat zei hij zelf ook.”

Frequin, die lange tijd bekend stond als de brutaalste verslaggever van Nederland, blijkt fan van het eerste uur. „Sinds wij hier zitten, is hij echt een supporter geweest. Met coaching, goedbedoelde adviezen: hij was altijd ergens op de achtergrond. Hij wenste me succes dat we weer waren begonnen, daar was hij erg blij mee. Dan denk ik: joh, je hebt heel andere problemen aan je hoofd. Maar nee, toch bellen.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

René van der Gijp en Frequin in februari tijdens de boekpresentatie van laatstgenoemde. Ⓒ ANP/HH

René van der Gijp nam eerder dit jaar het eerste exemplaar van Frequins biografie Verlegen vlegel in ontvangst. Derksen: „René, jij bent eigenlijk zijn lievelingetje, ik had het idee dat hij een beetje afscheid aan het nemen is van alle relaties.” Gijp, zichbaar aangedaan: „Ik ben gisteren nog bij hem geweest. Hij ging echt heel, heel slecht.”

Maandag namen Barrie Stevens en Peter Faber, die twee seizoenen lang met Frequin de wereld overvlogen voor het RTL-programma Beter laat dan nooit, in De Telegraaf afscheid van hun vriend. De vierde reisgenoot, Gerard Cox gaf te kennen geen behoefte te hebben om warme herinneringen op te halen aan Frequin. Faber denkt de acteur en zanger past, omdat hij anders „erg radicaal over hem zal oordelen”.