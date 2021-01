Ilse DeLange doet mee aan Let’s Dance in Duitsland

„Ja!!!! Zo onwijs blij dat ik dit nieuws eindelijk mag delen, ik zal dit jaar meedoen met Let’s Dance in Duitsland. Iets totaal onverwachts, al weten de mensen om mij heen hoezeer ik van dansen hou! Zo gaaf om van profs te mogen leren, ik kan niet wachten”, zo schrijft Ilse. „Ik heb onwijs veel zin om mij in dit avontuur te storten!”

Ilse is niet de eerste Nederlander die gevraagd wordt voor de show, die lijkt op het programma Dancing With The Stars. Vorig jaar deed model Loiza Lamers mee en ook onder anderen Sylvie Meis en Bastiaan Ragas toonden hun danskunsten. Sylvie was na haar deelname bovendien seizoenenlang de presentatrice van het programma.

Vorig jaar maakte Ilse al naam in Duitsland door deel te nemen aan Sing Meinen Song, de Duitse versie van Beste Zangers.