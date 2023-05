Premium Het beste van De Telegraaf

Jaitsen Singh ontkent moord op vrouw en stiefdochter Wel of niet schuldig? Filmmaker stuit op opmerkelijke dingen in zaak Nederlander die al 40 jaar in cel VS zit

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Nederlander Jaitsen Singh zit al bijna veertig jaar in de cel in het buitenland. Maar bewijs dat hij achter de moorden zit, is er niet. Ⓒ BnnVara/ Submarine

Het is gekmakend, verzucht filmmaker Hans Pool over de zaak van Jaitsen Singh, de langst vastzittende Nederlander in het buitenland. Heeft de inmiddels 79-jarige man wel of niet zijn vrouw en stiefdochter laten ombrengen door huurmoordenaars? Zelfs na het afronden van zijn vijfdelige serie Een Amerikaanse nachtmerrie, vanaf maandag te zien, is Pool er zelf nog niet uit.