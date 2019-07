President Trump kust de bruid op MAGA-bruiloft

De trouwerij vond dan ook plaats in Trumps eigen National Golf Club Bedminster in New Jersey, schrijft TMZ, dezelfde locatie waar het stel zich in 2017 ook verloofde. De verschijning van de president leidde tot een laaiend enthousiast gejuich: „USA, USA, USA” en „Trump, Trump, Trump”, werd er geroepen, zoals te zien is in een filmpje op Instagram.

De president steelt een kusje van de bruid en zwaait naar de menigte. Verschillende mensen dragen een MAGA-petje en mogen even op de foto met Trump.

Trump geeft bruid Nicole Marie enthousiast een kusje Ⓒ Instagram

PJ Mongelli en Nicole Marie zouden enorme fans van de Amerikaanse president zijn. PJ stond zelf al eens met hem op de foto en deelde die toen enthousiast op zijn Facebookpagina, die vol zou staan met berichten die steun aan Trump betuigen.

Of zijn komst echt een enorme verrassing was voor het kersverse echtpaar, is de vraag. Nicole zou hem herhaaldelijk een uitnodiging voor de bruiloft gestuurd hebben, waarbij ze ook eens een boekje toestuurde waarin ze alle ontmoetingen die ze met hem had, verzameld had. En alsof de trouwerij nog niet genoeg in het teken van Trump stond, hingen er in de hal vlaggen met: ’Trump 2020’. Romantisch feestje of goede publiciteitsstunt?

De menigte gaat uit zijn dak als Trump verschijnt Ⓒ Instagram