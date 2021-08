Reese Witherspoon nu rijkste actrice ter wereld

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Blackstone bood dat megabedrag voor het aandelenpakket en dat was voor Reese Witherspoon reden om toe te happen. Haar man Jim Toth en zakenpartner Seth Rodsky, die het mediabedrijf feitelijk leidden, delen mee in de winst.

Hello Sunshine houdt zich bezig met verhalen gericht op vrouwen, en heeft onder meer de serie Big Little Lies geproduceerd voor HBO. Ook The Morning Show van Apple TV+ komt van Hello Sunshine. In beide series speelt Witherspoon een hoofdrol.

De aandelenverkoop levert de actrice, die schitterde in onder andere Wild en Walk The Line – een film uit 2005 over Johnny Cash, waar ze een Academy Award voor kreeg – naar schatting een kleine vierhonderd miljoen euro op. Daar is de belasting dan al van af en maakt haar volgens Forbes de rijkste actrice ter wereld. Witherspoon blijft overigens wel verbonden aan het bedrijf. De moeder van drie wil zich blijven inzetten voor content, speciaal voor vrouwen.