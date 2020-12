André Hazes en Monique gaan trouwen!

Op Instagram, bij een foto waarop de twee met elkaar proosten, schrijft de zanger: „Mijn grote liefde, sterkste en mooiste vrouw op aarde zei JA!”

De 26-jarige André en de zestien jaar oudere Monique kijken terug op een turbulente periode, waarin hun relatie flink op de proef werd gesteld. Even leek hun romance definitief voorbij, toen de zanger verliefd werd op Bridget Maasland. Maar de liefde voor de moeder van zijn zoon bleek toch groter en de twee kwamen, in het decor van Curaçao, weer bij elkaar.

Daarover vertelde André afgelopen voorjaar tegen weekblad Privé: „Vanzelf ging dat zeker niet. Natuurlijk niet. Laat ik dat vooropstellen. Natuurlijk had ik genoeg uit te leggen. Daar had Moon ook alle recht op. Ik heb dingen gedaan die niet goed waren. Dat wil ik nu ook gewoon hardop zeggen. We hebben hele lange en goede gesprekken gehad en uiteraard zijn dat nog steeds dingen waar we over praten. Het is niet dat je thuiskomt, en alles is weer goed. Het is ook niet niks wat er is gebeurd.”

De twee hebben vervolgens ’alles op tafel gegooid’. „Dingen waar zij mee zit, maar ook waar ik mij wel eens aan kon ergeren. Ik kan je vertellen dat het beter gaat dan ooit. Dit hadden we veel eerder moeten doen. Nu ik aan het verleden terugdenk, was ik thuis aan het ontvluchten. Ik bedacht steeds wel iets om ergens naar toe te gaan.”

Begin oktober laat André al doorschemeren graag met Monique in het huwelijksbootje te willen stappen. Met een liefdesverklaring in de vorm van een gedicht op Instagram leek hij zijn inmiddels verloofde te smeken voorgoed bij hem te blijven.