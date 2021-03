Grammy voor Beyoncé en dochter Blue Ivy (9)

Beyoncé en Blue Ivy wisten de muziekprijs te bemachtigen in de categorie Best Music Video met hun videoclip voor het nummer Brown Skin Girl, samen met SAINt JHN en Wizkid. De prijs werd al bekendgemaakt voordat zondagavond de officiële ceremonie van de 63e Grammy Awards begon.

Naast de prijs voor beste videoclip werden er ook al andere winnaars prijsgegeven. Zo won producer en dj Kaytranada twee Grammys in de categorieën Best Dance/Electronic Album en Best Dance Recording. Ook rapper Kanye West won een Grammy. Zijn album Jesus is King werd bekroond in de categorie Best Contemporary Christian Music.

De winnaars in categorieën zoals Album of the Year worden zondagavond uitgereikt tijdens een show waar alleen de optredende artiesten en genomineerden welkom zijn vanwege de coronacrisis. Beyoncé wordt dit jaar gezien als de grote kanshebber op het bekende gouden beeldje. De zangeres sleepte maar liefst negen nominaties in de wacht.