Michella Kox bedreigd met een pistool: ’Ik ben nog nooit zo bang geweest’

In een video op Facebook vertelt een aangeslagen Michella hoe het die avond mis ging. „Op een gegeven moment komt er een man binnengelopen en die man begint mij te filmen. Ik gaf er geen aandacht aan, want het was een beetje een enge man. Ik stond op om te gaan pinnen en toen kwam hij achter mij aangelopen. Hij zei: ’Jij gaat voor mij pinnen’.” Na wat heen en weer gesteggel, drukt de man vervolgens een pistool in de zij van Michelle. „Dan komt er zoveel angst in je lichaam. Dat kun je je niet voorstellen. Ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn leven.”

De man wil dat Michella meegaat naar buiten om daar te gaan pinnen. „Hij zei: ’Als je wat zegt, dan schiet ik door je rug heen’. Ik dacht: ik moet hem rustig houden.” Het zit haar vooral dwars dat ze met haar ogen hulp probeerde in te roepen van omstanders, maar dat er niemand was die haar te hulp schoot. „Voor de ogen van andere mensen die aan het gokken waren, gebeurde dit.”

Uiteindelijk lukt het haar om het personeel te alarmeren. „Die jongen was heel opgefokt en heel raar. Ze hebben hem laten lopen.” De politie heeft de camerabeelden in beslag genomen en doet onderzoek. Michella gaat aangifte doen, maar is de klap nog niet te boven. „Die man vergeet ik nooit meer.”