Bridget Maasland staat na kritiek wél stil bij overlijden stiefmoeder zoontje

Hoewel, stil... Bridget besteedde na het droevige overlijden van Hoop dan wel geen aandacht daaraan, maar kondigde wel doodleuk haar RTL-programma Hotter Than My Daugther aan. Het schoot compleet in het verkeerde keelgat van haar fans en volgers. ’Respectloos’, noemden zij het. „.De stiefmoeder van je zoon is net overleden… En jij plaatst dit?! Niet netjes.” Ook anderen vonden dat Bridget wel even had kunnen wachten met haar post. „Respectloos nu de stiefmoeder van je zoon opgebaard ligt. Geen vriendinnen, oké… dat snap ik. Maar ik had mezelf stil gehouden tot na de uitvaart.” En: „Wat erg vind ik dit. De stiefmoeder van je zoon is net gestorven en jij plaatst dit achterlijke programma. Je zal eens niet aan jezelf denken.”

Blijkbaar heeft Bridget zich de kritiek toch aangetrokken. Na de uitzending van haar programma woensdagavond, postte ze alsnog een bericht als eerbetoon aan Nathalie. „Veel te vroeg gestorven mama van Keet Bowie, bonusmama van Mees. Wij zullen net zo goed voor Keet zorgen als dat jij voor Mees hebt gedaan. R.i.p lieve Nathalie.”

Nathalie Hoop was jarenlang de assistente van Hans Klok. In 2016 werd er een tumor in haar baarmoeder ontdekt. Aanvankelijk leken de behandelingen succes te hebben, maar anderhalf jaar geleden keerde de baarmoederhalskanker terug en deze keer liet die zich moeizamer bestrijden. Nathalie onderging verschillende chemokuren, die niet wilden aanslaan. Zij overleed dinsdagnacht op 43-jarige leeftijd na een ziekbed.