Jeroen Krabbé wil niet de rol van Donald Trump spelen

„Ik moet dan eerst heel veel gaan eten, dat vind ik op zich wel prettig”, lacht de internationale filmster. „Maar ik heb zo’n aversie tegen die man. Al heb ik natuurlijk ook SS’ers gespeeld.” De Nederlandse acteur denkt echter dat een collega die uit de VS komt Trump sowieso beter kan spelen dan een Europeaan. „Daar moeten ze een Amerikaan voor nemen. En zo’n film moet eerst natuurlijk nog geschreven worden.”

Verder sloot Jeroen zich aan bij het recente pleidooi van voormalig VARA-coryfee Sonja Barend om op televisie niet alleen maar ouderen in beeld te brengen die passief achter de geraniums zitten. „Zo’n serie als Hendrik Groen, hoe fantastisch ook, draagt wel bij aan dat beeld van ouderen die bingo spelen en in een rolstoel zitten”, aldus de ster uit Soldaat van Oranje en The Living Daylights.

De acteur kreeg onlangs een rol aangeboden als oude man die ’wordt opgesloten’ in een verzorgingshuis. „Ik hoorde mijzelf tegen de regisseur zeggen: het is onzinnig om die man meteen uit het leven te halen. Je kan niet zomaar zeggen: je bent oud en daarom zit je nu in die kamer. Als mij dat zou overkomen, als mijn kinderen dat met mij zouden doen, dan zou ik in opstand komen.”

Jeroen was onlangs te zien in de horrorfilm The Host, naast actrice Maryam Hassouni.