’Kanarie’: Steun zoeken bij Boy George

De Zuid-Afrikaanse komiek Schalk Bezuidenhout als Johan Niemand in ’Kanarie’.

Het liefst was Johan Niemand modeontwerper in Parijs geworden. Dat zie je meteen in de openingsscène van Kanarie, waarin de Zuid-Afrikaanse twintiger in een zelfgemaakte bruidsjurk een extravagante straatdans opvoert.