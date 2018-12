Met deze vrouw wil Blake Lively haar man Ryan Reynolds bedriegen

„Anna Kendrick is de meer sexy en vrouwelijke(re) versie van mijn man, telt het dan echt als vreemdgaan?”, schrijft Blake bij twee filmposters van A Simple Favor op Instagram. Gevat als Kendrick is, heeft ze dan ook meteen haar antwoord klaar: „Ik ben zo blij dat we er eindelijk in het openbaar over kunnen praten! Ik heb Ryan Deadpool al gegeven, nu moet hij mij dit gunnen.”

Ook Ryan mengt zich in het gesprek over de zogenaamde partnerruil: „Het meest ambitieuze crossover-event in de geschiedenis. Ik zal jullie allebei missen.”