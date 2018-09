Nadia Moussaid vervangt Eva Jinek met Laat op Eén

Ⓒ ANP Kippa

De naam van de vervanger van Eva Jinek is bekend. Nadia Moussaid is in augustus met het programma Laat op Eén te zien op NPO 1, meldt KRO-NCRV. Eva Jinek gaat in die periode met zwangerschapsverlof. Hiermee wordt het nieuws bevestigd dat Privé eerder in juni wist te onthullen.