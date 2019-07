Oeps! Heidi Klum met de billen bloot

Ter hoogte van haar kont is namelijk een grote scheur gekomen, waardoor Heidi’s billen te zien zijn. Ze kan er zelf hard om lachen. „WOOPSY”, schrijft ze op Instagram. Ze loste het probleem op door met een trui om haar middel over het vliegveld te lopen.

Volgens Bild zijn de twee in Napels om elkaar het jawoord te geven. De kinderen van Heidi, haar moeder en Toms tweelingbroer zijn met hen meegekomen. Ze zouden flink wat bagage bij zich hebben gehad, waaronder kledinghoezen waar zomaar eens een trouwjurk in zou kunnen zitten.

Heidi en Tom zwijgen tot nu toe in alle toonaarden over hun huwelijk. Eerder deze maand gingen er geruchten dat de ceremonie al had plaatsgevonden, nadat een poster van Tokio Hotel was uitgelekt, waarop Heidi Toms achternaam gebruikt had bij het zetten van een handtekening.