Woede om zanger Akon die antisemitische uitspraken Kanye verdedigt

Kanye West deed na eerdere uitlatingen op Twitter afgelopen week opnieuw antisemitische uitspraken in een uitzending van het extreemrechtse platform Infowars, waarbij hij Adolf Hitler prees en opriep te stoppen met het ’beledigen van nazi’s’.

Akon betuigde openlijk steun aan de mening van Kanye in de ontbijtshow op Sky News. Hij zei desgevraagd dat mensen zich zouden moeten ’openstellen’ om ’de situatie beter te begrijpen’. „Ik denk dat op het moment dat we onze geesten sluiten voor de mening van andere mensen, we onszelf de kans ontnemen om elkaar beter te leren kennen.” Ook stelt hij dat iedereen het recht moet hebben om ’te geloven wat je wilt geloven’.

Haat

Wel zegt hij dat hij, als hij met Kanye zou spreken, hem zou laten weten dat hij het niet met hem eens was. „Communicatie is de sleutel.” Zelf trok hij zich de opmerkingen van Kanye niet aan, laat hij weten. „Het raakt me niet persoonlijk. En als het je wél persoonlijk raakt, vind dan een manier om erop te reageren op een manier waarop het gesprek aan de gang kan blijven.”

Zijn begrip voor Kanye’s uitspraken kan op Twitter op veel onbegrip en afkeer rekenen. „Dit is afschuwelijk. wat moet je beter begrijpen aan de situatie dan dat Kanye een Nazi-liefhebber en een antisemiet is?”. Een ander: „Deze uitspraken raken hem niet persoonlijk?? Wat heeft hij gerookt?! Daarmee spuug je in de gezichten van Joodse mensen over de hele wereld. Haat is haat, niet een kans om iets te leren.”

Velen wijzen erop dat racisme en haat nooit verdedigd mogen worden onder het mom van ’iemands mening’. Ook vinden ze zijn uitspraken gevaarlijk. „Kijken waar het op uitloopt. De geschiedenis heeft ons dat keer op keer laten zien en dat liep niet bepaald goed af.”