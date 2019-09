Stanley Burleson en Anastacia in We Will Rock You

We Will Rock You is een musical met muziek van de band Queen. De musical was in 2010 en 2011 al te zien in het Beatrix Theater in Utrecht, met John Vooijs en Pia Douwes in de hoofdrollen.

De nieuwe versie gaat op 6 december in première in AFAS Live in Amsterdam en is daarna te zien in het World Forum Theater in Den Haag, Schouwburg Hengelo en MartiniPlaza in Groningen.

Burleson was eerder onder meer te zien in Cats, Evita, Les Misérables, Miss Saigon, Chicago en Elisabeth.