Eerste drie afleveringen verschijnen woensdag ’Pam & Tommy’ trekt pijnlijke sekstape terug in schijnwerpers

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Tommy Lee (Sebastian Stan) en Pamela Anderson (Lily James) werden na hun huwelijk bestormd door paparazzi. Ⓒ Foto’s Disney+, 2022

Paraderend in haar onmiskenbare, hoog opgesneden rode badpak en poserend in Playboy, sprak de welgevallige Pamela Anderson tot de verbeelding van velen. Haar sterrenstatus kreeg een heel andere wending toen zij ineens in vol ornaat opdook in een wijdverspreide sekstape, die eigenlijk bedoeld was voor twee kijkers: het sekssymbool zelf en haar rock ’n roll-echtgenoot Tommy Lee. Over die nachtmerrie is nu een prikkelende serie gemaakt.