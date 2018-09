Zus David Beckham gaat scheiden van Big Brother-deelnemer

Joanne en Kris zouden nauwelijks nog met elkaar spreken en inmiddels niet meer samenwonen, aldus The Sun. De twee kregen een half jaar geleden hun eerste kindje, dochtertje Poppy. „Een pasgeboren kindje, omgaan met de constante vermoeidheid en zorgen hebben gezorgd voor spanningen in hun relatie. Ze waren steeds meer aan het kibbelen en hebben toen besloten om in het belang van het kind uit elkaar te gaan.”

Inmiddels volgen Joanne en Kris elkaar niet meer via sociale media en „focussen ze zich erop om de beste alleenstaande ouders te kunnen zijn die ze zich kunnen bedenken.”

De breuk is slecht nieuws voor David, die zeer goed met zijn zwager overweg kon. „Hij had een goede band met Kris ontwikkeld en heeft erg zijn best gedaan om hem een warm welkom in de familie te geven. Hij is verdrietig dat ze uit elkaar gaan, omdat hij vond dat ze goed bij elkaar passen.”