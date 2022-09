Liza Sips na Expeditie Robinson: ’Ik heb ineens last van haaruitval’

In eerste instantie dacht Sips dat ze na haar vertrek van het eiland geen last had van kwaaltjes. „Maar nu, drie maanden later, heb ik ineens last van haaruitval.” Sips had ook huidklachten. „Waar ik achteraf ook nog best wel veel last van heb gehad, was mijn huid. Je bent natuurlijk op een eiland, je bent de hele dag in de zon, met zout water. Je gebruikt zonnebrand en je kunt ’s avonds je huid niet reinigen. Daar moest mijn huid best wel aan wennen.”

Sips benadrukt dat de persoonlijke hygiëne en algehele verzorging „niet al te best” waren tijdens de opnames van Expeditie Robinson. Een welbekend onderwerp is dat de kandidaten hun tandenborstel niet mee mogen nemen. „Dus om de dag ’poetsen’ met wat houtskool op je vinger. Vonden wij prettig, maar over hoe goed het wel of niet voor je tanden is zijn de meningen verdeeld.”