Dennis Quaid en verloofde in het geniep getrouwd

De 66-jarige acteur vroeg zijn 27-jarige vrouw in oktober ten huwelijk. „Het was prachtig”, vertelt Quaid over zijn bruiloft aan het strand.

Eigenlijk zou de bruiloft in april al plaatsvinden op Hawaï, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Op 2 juni kon het stel elkaar dan eindelijk het jawoord geven. De enige gasten waren een pastoor en de getuigen. „Toen ik in haar ogen keek, zag ik dat ze de prachtigste bruid ooit was”, jubelt de kersverse echtgenoot.

Het is de vierde keer dat Quaid in het huwelijksbootje is gestapt.